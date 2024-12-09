Заместитель прокурора области организует личный приём граждан в Невельском округе

19:22, 09 декабря 2024, ПАИ

Заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Алексей Попов проведёт личный приём граждан в Невельском муниципальном округе 19 декабря. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Приём начнётся в 15:00 в Невельской межрайонной прокуратуре (Невель, улица Герцена, 16). Для встречи с заместителем прокурора области к указанному времени необходимо подойти в прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу, сообщили в прокуратуре.