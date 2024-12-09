Печерянин отправится за решётку за убийство знакомого
Восемь лет лишения свободы получил житель Печорского муниципального округа, обвиняемый в совершении убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Случай произошёл в одной из деревень Печорского округа Псковской области. Подсудимый, находясь по месту своего проживания и испытывая личную неприязнь к потерпевшему, решил причинить ему вред. Неприязнь возникла в ходе конфликта и совместного распития алкоголя.
Нежелание потерпевшего покидать дом подсудимого, оскорбления и нанесённые ему незначительные телесные повреждения побудили подсудимого взять нож и нанести потерпевшему несколько ударов в область туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, пенсионный возраст подсудимого, ряд заболеваний, а также противоправное поведение потерпевшего и не установил обстоятельств, отягчающих наказание. В результате мужчину признали виновным в преступлении, назначив наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу родственника потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
Псковский следователь совместно с участником СВО провели профилактический урок для школьников
Как Псковская область готовится отметить 80-летие Великой Победы, рассказал Михаил Ведерников
Любимое мороженое, совет маленькому себе и волнение перед встречей с президентом: Михаил Ведерников ответил на блиц-опрос