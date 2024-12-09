Герой Социалистического Труда из Печор принимает сегодня поздравления

20:19, 09 декабря 2024, ПАИ

Почётного гражданина Печорского района, Героя Социалистического Труда Ольгу Мазанцеву поздравили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель муниципального Собрания депутатов Владимир Глотко и председатель Печорского районного совета ветеранов Александр Демьяненко сегодня, в День Героев Отечества, 9 декабря. Об этом глава округа Валерий Зайцев сообщил в своём телеграм-канале.

Валерий Зайцев отметил, что Ольга Мазанцева проработала дояркой в совхозе «Новоизборский» более 30 лет. Почётное звание Героя Социалистического Труда было присвоено ей за выполнение плана пятилетки за три года девять месяцев и высокие показатели надоя.

«От души желаю Ольге Васильевне крепкого здоровья и счастья, долгих лет жизни в кругу родных и близких!» – сказал глава округа.