Специалисты согласовали эскизный проект реставрации Мальского монастыря в Печорском округе

20:47, 09 декабря 2024, ПАИ

Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии согласовали у пользователя эскизный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Мальский монастырь» в деревне Малы Печорского округа. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект представлен для обсуждения на реставрационном совете. Предварительно реставраторы провели комплексные научные исследования памятников архитектуры Мальского монастыря.

Отметим, рождественский храм, памятник архитектуры XVI века ждёт срочных противоаварийных работ. В ходе исследования обнаружена неизвестная ранее историческая лестница центрального входа в подцерковье, где находится святой источник. Специалисты также выявили многочисленные утраты архитектурных элементов.

«Подготовлены предложения к воссозданию утрат. Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73 Федеральным законом и под контролем органа охраны», – отметили в АНО «Возрождение».

Отметим, монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь – мужской православный монастырь в Печорском округе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 километров к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.