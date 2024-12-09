Любимое мороженое, совет маленькому себе и волнение перед встречей с президентом: Михаил Ведерников ответил на блиц-опрос

21:07, 09 декабря 2024, ПАИ

На блиц-опрос, который состоял из вопросов детей из Псковской области, ответил губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Семилетней Фёдор хотел узнать у главы региона, волнуется ли он перед встречей с президентом. «Как любой ответственный человек», – ответил губернатор.

«Есть фраза: вырастешь – поймёшь. Что поняли вы?» – спросила у Михаила Ведерникова 14-летняя Мира. «Каждый возраст по-своему прекрасен», – ответил губернатор.

Ещё один запрос поступил от семилетнего Егора. Школьник поинтересовался у Михаила Ведерникова, какое мороженое любит глава региона. «Сейчас то, которое вместе делаем с детьми дома», – отметил губернатор.

Также глава региона рассказал, что в детстве посоветовал бы себе хорошо учиться, побольше читать и слушаться родителей.

А фразу «увидеть Псковскую область и …» Михаил Ведерников закончил бы «и влюбиться». Именно такой вопрос задал 16-летний Харитон.

Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.