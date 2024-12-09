Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за поддержку

21:14, 09 декабря 2024, ПАИ

В завершение прямой линии на телеканале «Россия 24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за поддержку.

«В первую очередь хочу всех поблагодарить за поддержку. Год был действительно сложный, и, как практика показывает, вместе, доверяя друг другу, имея возможность рассчитывать друг на друга, мы все сложности достойно проходим, со всеми проблемными вопросами справляемся и развиваем наш регион», – отметил глава региона.

Изменения в области видят и местные жители, и туристы, подчеркнул он. «Пожелать всем хочу счастья, здоровья и терпения. Пусть все беды и неприятности останутся в этом году, а следующий год точно будет лучше, чем этот», – заключил губернатор.

Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.