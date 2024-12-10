Мемориальную доску гвардии подполковнику Юрию Агаркову установили в Черёхе

22:32, 09 декабря 2024, ПАИ

Торжественное открытие мемориальной доски гвардии подполковнику Юрию Агаркову состоялось в Черёхе сегодня, в День Героев Отечества. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Агарков родился в Пскове. Он окончил школу № 16 имени Героя России Алексея Воробьёва. Учился в Рязанском воздушно-десантном училище, окончил военную академию, несколько лет служил в Черёхе, затем в городе Камышине. Погиб в феврале 2022 года при выполнении тактической задачи в ходе специальной военной операции. Посмертно награждён орденом Мужества.

«Добрый и отзывчивый человек, надёжный боевой товарищ и верный друг – таким Юрий Агарков останется в памяти близко знавших его людей. Светлая память!» – сказала Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошло открытие мемориальной доски герою СВО Николаю Савченко.