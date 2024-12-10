Вместе с живой новогодней елкой в квартиру могут попасть насекомые и грибки

08:54, 10 декабря 2024, ПАИ

Вместе с живой новогодней елкой в квартиру могут попасть насекомые и грибки, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об этом пишет Lenta.ru.

«Ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева. Чаще всего это жуки-короеды, яйца тли, реже — пауки и клещи. Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире», — пояснила эксперт.

Есть также риск того, что на дереве окажутся споры плесневых грибов. Это может произойти, если ель после срубки хранилась в неподходящих условиях — например, в помещении была повышенная влажность или оно плохо проветривалось. В теплом помещении грибы начнут активно развиваться, что приведет к ухудшению качества воздуха и может стать причиной возникновения аллергических реакций.

«А хвоя и смола, богатые эфирными маслами и ароматическими терпеновыми соединениями, сами по себе могут быть аллергенами и ухудшать состояние людей, имеющих повышенную чувствительность к содержащимся в них веществам. Контакт с ними может вызывать зуд, покраснение глаз, насморк или кашель. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма при выборе елки», — посоветовала эксперт.

Чтобы минимизировать риски, она рекомендовала осмотреть дерево перед покупкой, обтрясти и промыть под душем перед установкой.