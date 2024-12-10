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Пройти профосмотр и не заболеть могут псковичи в отделении профилактики

Пройти полный профосмотр и не пересечься с больными в период роста заболеваемости псковичи могут в отделении профилактики в Пскове: улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Флюорография – простое исследование, делается за считаные минуты и при этом позволяет выявить массу заболеваний – от пневмонии до опухолей. Обследование входит в профилактический осмотр.

Пскович Сергей Веселов проходит его регулярно.

«Сегодня так получилось, что проезжал мимо и решил заехать. Меня сразу отправили на сдачу анализов и прохождение процедур. Всё хорошо, относятся здесь вежливо, всё в одном месте. У местных бывают стереотипы, что здесь нагрубят, но такого тут нет», – подчеркнул он.

Пскович объяснил: удобно, что всё находится в одном месте. Отделение профилактики найти несложно – оно находится за женской консультацией и перед перинатальным центром.

«Отделение профилактики – это отдельно стоящее здание. В нём собираются только здоровые пациенты. Там свой кабинет для забора крови, свой кабинет для ЭКГ, там, соответственно, можно пройти все вполне безопасно, не боясь, что кто-то на тебя накашляет или что-то еще подобное случится», – отметил заведующий терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники № 2 Михаил Жуков.

Регулярные медосмотры помогут сохранить здоровье, отмечают специалисты. Благодаря им можно выявить заболевание на ранней стадии, своевременно начать лечение.

Добавим: чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.

Диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

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