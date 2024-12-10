Жительница Псковской области отдала свадебное платье для изготовления маскировочной сети на СВО

10:51, 10 декабря 2024, ПАИ

Жительница деревни Сутоки Себежского района отдала свадебное платье для изготовления маскировочной сети для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Призыв».

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«Мы собирали материал, белый материал для плетения фронтовых маскировочных сетей. Были перебраны все шкафы и комоды, и, казалось, искать больше нечего, – рассказала руководительница деревенского клуба-библиотеки Нина Суздалева. – И вот, когда мы расстелили на полу готовую сеть, наша Нина Залызина спокойно так сказала: «А здесь ведь моё свадебное платье вплетено. 40 лет в шкафу висело, а тут решила, пусть пользу принесет. Я дочке не стала говорить, она была бы против, а парням оно сейчас нужнее. Может, спасет кому-нибудь жизни».

«Сколько силы в человеке должно быть, чтобы так поступить, – добавила Нина Суздалева. – Ведь в этом платье она замуж выходила за любимого. Целая история жизни в этом поступке».