Кадры решают: какие специалисты нужны АПК и насколько они востребованы

14:15, 10 декабря 2024, ПАИ

Выпускные экзамены у школьников не за горами, старшеклассники и их родители определяются не только с направлением в учёбе. Важный вопрос – какой вуз выбрать, столичный или местный? И дело вовсе не в уровне знаний – как известно, в провинциальных вузах оно на высоте, а в финансах, ведь большой город – это огромные расходы.

Престижны ли сегодня аграрные специальности, пользуются ли они спросом среди старшеклассников и какие перспективы ждут выпускников Великолукской государственной сельскохозяйственной академии – в интервью с заведующей кафедрой экономики, менеджмента и торгового дела Ольгой Бельской и доцентом кафедры химии, агрохимии и агроэкологии Анной Крюковой.

Высокий спрос

– Ольга Владимировна, какие возможности открывает перед молодыми людьми экономический факультет ВГСХА? И главное, как полученные знания помогают вашим выпускникам в трудоустройстве?

– У нас на факультете несколько направлений: «информационные технологии», «таможенное дело» и «экономика». Спрос на специалистов в области информационных технологий сегодня высок, поэтому большая часть наших выпускников устраивается на работу по специальности. Многих ребят, хорошо зарекомендовавших себя во время производственной практики, предприятия сразу приглашают на работу. Приятный момент – на прикладную информатику есть бюджетные места. Если говорить о таможенном деле, то там процент трудоустройства по полученной специальности ещё выше. Тем более что наших студентов принимают на работу не только в таможню, но и в правоохранительные органы. Из экономистов примерно половина работает по профессии, но зато они чаще выбирают научную стезю.

– Предприятия по-прежнему нуждаются в специалистах финансовой сферы?

– Практически все предприятия сегодня испытывают потребность в бухгалтерах, нам присылают запросы, ждут наших студентов на производственную практику. Многие наши выпускники работают удалённо, прекрасно при этом зарабатывая. Поэтому люди уже в зрелом возрасте зачастую переучиваются на экономистов, а те, кто когда-то получили это образование, но искали себя на других поприщах, со временем возвращаются к первой специальности.

Достойная зарплата

– Анна Владимировна, сегодня сельское хозяйство России не просто возрождается, но и демонстрирует успехи в мировом масштабе. Становятся ли в связи с этим вновь востребованными именно аграрные специальности?

– Любому производству. растениеводческому или животноводческому, требуются агрономы и специалисты по защите растений. Сегодня в связи с бурным развитием сельскохозяйственной отрасли люди с такими профессиями очень востребованы и получают достойную заработную плату. Во всяком случае, наши выпускники, работающие на сельхозпредприятиях, не собираются что-то менять в своей жизни.

– Вы готовите специалистов исключительно для села?

– Наших выпускников можно встретить на всех предприятиях, причастных к переработке сельскохозяйственной продукции и производству удобрений. Например, на ООО «Велторф», которое настолько интенсивно развивается, что работает в три смены. Кроме того, любое производство в нашем городе имеет экологическую лабораторию. Там тоже работают наши бывшие студенты. И, наконец, достаточно большое количество людей, получивших образование в академии, открыли собственное дело: выращивают хвойники, цветы, занимаются ландшафтным дизайном. Наши аспиранты в Пскове по запросам граждан и организаций проводят диагноз на заболевание или наличие вредителя и сами же проводят соответствующую обработку. В областном центре это пользуется большим спросом, у нас пока такая ниша не занята и ждёт грамотных, предприимчивых специалистов.

Летняя школа

– Любопытно, а школьникам можно поближе познакомиться с академией?

– В этом году у нас состоялся первый выпуск летней школы «Занимательная энтомология» для учеников 6–9-х классов города и района. Интерес у ребят вызывает и наш энтомологический музей, где представлены на только вредители сельского хозяйства, но и мировая фауна. Он регулярно пополняется природными экземплярами, которые приносят в том числе наши студенты. Так что приглашаем в нашу академию: на экскурсию и на учёбу. Для начала – в летней школе.

Реклама. ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА». ИНН 6025001751.