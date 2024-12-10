Совещание по реализации проекта «Псковский гектар» провёл Михаил Ведерников

10:55, 10 декабря 2024, ПАИ

Совещание по реализации программы «Псковский гектар» в рамках обсуждения в преддверии принятия бюджета на следующий год провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видео со встречи он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Напомню, что в апреле давал поручение разработать проект, в рамках которого можно было бы выдавать земельные участки для ИЖС и личного подсобного хозяйства тем специалистам, которые востребованы у нас на сельских территориях. В частности, такой мерой поддержки могут воспользоваться участники программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский муниципальный служащий», – подчеркнул глава региона.

По его словам, по этому вопросу была проделана большая работа. В том числе сейчас в процессе наполнения находится интернет-портал «Псковский гектар», куда для удобства псковичей будет занесена вся необходимая информация.

Пять муниципальных образований Псковской области выступили в качестве пилотов по проекту – Куньинский, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский округа, отметил Михаил Ведерников.

«Но, насколько известно, на сегодняшний день пока ни одной заявки по программе не поступило. Давайте обсудим, в чём есть сложности. Это недостаточно информационная работа или участки, может быть, не совсем привлекательные? Наша задача – сделать так, чтобы это всё-таки было эффективным дополнительным инструментом для привлечения людей тех специальностей, которые необходимы в наших муниципалитетах», – обратил внимание глава региона.

В ходе совещания начальник управления цифрового развития и связи правительства области Виталий Рахманов представил портал, а также рассказал о его работе. Авторизация доступна будет псковичам через портал «Госуслуги».