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Культура

Концерт «Органные фрески» состоится в Пскове 14 декабря

14 декабря в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Органные фрески», сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено организаторами

Перед слушателями выступит петербуржская органистка Эльнора Гросс, выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу «орган», лауреат и дипломант всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В органном концерте «Органные фрески» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора-симфониста и органиста-виртуоза XIX-XX века Шарля-Мари Видора, французского композитора-романтика и органиста-импровизатора XIX-XX века Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французского композитора-романтика и органиста XIX-XX века Луи Виктора Жюля Вьерна, пишущего в фантастическом стиле, русского теоретика музыки и композитора XIX века французского происхождения Георгия Катуара, известного своей прелюдией и фугой для органа, советского композитора Георгия Мушеля, родоначальника узбекской симфонии, фортепианного концерта, кантаты, а также советского композитора XX века Дмитрия Шостаковича, известного своими симфониями, операми и балетами. Музыка европейских органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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