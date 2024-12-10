Великолукская студентка выиграла серебро Гран-при по самбо в Казани
Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Екатерина Дорошенко выиграла серебро Гран-при по самбо на призы раиса Татарстана. Соревнования прошли в Казани, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского вуза.
Спортсменка выступала в весовой категории до 65 килограммов. В решающей схватке Дорошенко немного уступила белорусской самбистке Даниэле Ждан. Бронза на счету россиянки Милены Хиловой и Аружан Сатовой, представляющей Казахстан.
Тренирует великолукскую студентку Микаил Микайлов.
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