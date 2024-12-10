Псковский фигурист победил на соревнованиях «Ленинградские узоры»

12:57, 10 декабря 2024, ПАИ

Пскович Илья Фролович стал победителем второго этапа межмуниципальных соревнований «Ленинградские узоры» среди фигуристов от шести до 17 лет. Турнир прошёл в Киришах Ленинградской области с 7 по 8 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Пскович выступал по программе второго юношеского разряда и занял первое место. На втором и третьем – представители петербургского клуба фигурного катания «Чемпион» Михаил Иванов и Артём Почтаренко. Кроме того, Илья Фролович выполнил норматив второго юношеского разряда.

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