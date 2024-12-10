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Спорт

Псковский фигурист победил на соревнованиях «Ленинградские узоры»

Пскович Илья Фролович стал победителем второго этапа межмуниципальных соревнований «Ленинградские узоры» среди фигуристов от шести до 17 лет. Турнир прошёл в Киришах Ленинградской области с 7 по 8 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Псковский фигурист победил на соревнованиях «Ленинградские узоры». Фото: спортшкола «Олимп»

Пскович выступал по программе второго юношеского разряда и занял первое место. На втором и третьем – представители петербургского клуба фигурного катания «Чемпион» Михаил Иванов и Артём Почтаренко. Кроме того, Илья Фролович выполнил норматив второго юношеского разряда.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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