Защищающее от опасных патогенов оборудование появилось в Псковской облветлаборатории
Бокс биологической безопасности появился в Псковской областной ветеринарной лаборатории, сообщили ПАИ в региональном комитете по ветеринарии.
Бокс предназначен для изоляции патогенов и микроорганизмов, чтобы персонал не заразился ими воздушно-капельным путём, а воздух не загрязнился.
Оборудование было приобретено в рамках реализации комплексного плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории Псковской области на 2023–2028 годы, утвержденного губернатором Михаилом Ведерниковым.
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Защищающее от опасных патогенов оборудование появилось в Псковской облветлаборатории
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