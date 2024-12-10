Защищающее от опасных патогенов оборудование появилось в Псковской облветлаборатории

13:59, 10 декабря 2024, ПАИ

Бокс биологической безопасности появился в Псковской областной ветеринарной лаборатории, сообщили ПАИ в региональном комитете по ветеринарии.

Бокс предназначен для изоляции патогенов и микроорганизмов, чтобы персонал не заразился ими воздушно-капельным путём, а воздух не загрязнился.

Оборудование было приобретено в рамках реализации комплексного плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории Псковской области на 2023–2028 годы, утвержденного губернатором Михаилом Ведерниковым.