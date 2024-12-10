Жители Бежаницкого района шьют необходимые для участников СВО вещи
Волонтёры из муниципального штаба «Мы вместе» Бежаницкого района продолжают собирать помощь участникам СВО, пишет газета «Сельская новь».
Волонтёры смогли отправить в полевой госпиталь очередную партию отшитых изделий: поддержки для рук, аптечки и органайзеры.
Всего неравнодушные жители района смогли за три месяца изготовить 37 поддержек для рук, 65 органайзеров для кровати, 25 подсумков для аптечек первого эшелона, 31 сувенир «Заяц-патриот», 20 Чебурашек, а также 600 марлевых медицинских треугольников.
Напомним, что штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату». С 13 ноября по 15 декабря псковичи могут собрать подарок для защитников и передать их волонтёрам. Ближайший штаб «Мы вместе» можно найти по ссылке на карте.
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