Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Бежаницкого района шьют необходимые для участников СВО вещи

Волонтёры из муниципального штаба «Мы вместе» Бежаницкого района продолжают собирать помощь участникам СВО, пишет газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: сообщество «Zа победу» штаба «Мы вместе» Бежаницкого района

Волонтёры смогли отправить в полевой госпиталь очередную партию отшитых изделий: поддержки для рук, аптечки и органайзеры.

Всего неравнодушные жители района смогли за три месяца изготовить 37 поддержек для рук, 65 органайзеров для кровати, 25 подсумков для аптечек первого эшелона, 31 сувенир «Заяц-патриот», 20 Чебурашек, а также 600 марлевых медицинских треугольников.

Напомним, что штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату». С 13 ноября по 15 декабря псковичи могут собрать подарок для защитников и передать их волонтёрам. Ближайший штаб «Мы вместе» можно найти по ссылке на карте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Часть улицы Гдовской закроют в Пскове на две недели
10 декабря 2024

«Погибших находим иногда только весной»: выход и выезд на лёд в Псковской области запрещён
10 декабря 2024

Станислав Стармолотов – о ремонте дорог в Псковской области в этом году: Отработали планово
10 декабря 2024

Жители Бежаницкого района шьют необходимые для участников СВО вещи
10 декабря 2024

Защищающее от опасных патогенов оборудование появилось в Псковской облветлаборатории
10 декабря 2024

Туристов из каких стран и городов примет у себя Псковская область в новогодние каникулы, рассказали эксперты
10 декабря 2024

Почти 50 заявок подали жители Пскова для участия в городской игре «Тайный Дед Мороз»
10 декабря 2024

Как купить дешёвые авиабилеты, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...