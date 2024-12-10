Почти 50 заявок подали жители Пскова для участия в городской игре «Тайный Дед Мороз»

13:26, 10 декабря 2024, ПАИ

Почти 50 заявок подали жители Пскова для участия в городской игре «Тайный Дед Мороз», рассказала ПАИ координатор акции, сотрудница городского Молодёжного центра Мария Каменская.

Мария Каменская рассказала, как пришла идея масштабировать игру, которая обычно проводится внутри небольших коллективов, на целый город. «Мы в Молодёжном центре, конечно, играли в «Тайного Санту», но в этом году решили перенести формат на весь Псков, немного изменив название», – отметила Мария.

Принять участие в игре могут псковичи от 14 до 35 лет. Количество мест ограничено, поэтому лучше поторопиться.

До 13 декабря участники должны заполнить анкету, в которой нужно указать свои данные и предпочтения относительно подарка, упомянув и то, что дарить не стоит. Затем, до 16 декабря, участникам сообщат информацию об их секретном дарителе. До 20 декабря нужно будет подготовить подарок для своего друга в соответствии с его пожеланиями и уложиться при этом в сумму от 300 до 500 рублей.

До этой же даты подарки нужно принести в городской Молодёжный центр (улица Максима Горького, 15). С 23 по 27 декабря каждый сможет забрать свой подарок от другого участника акции. Выдавать подарки будет настоящий Дед Мороз.