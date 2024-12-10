Похитителя кофе и спиртного задержали росгвардейцы в Пскове

14:06, 10 декабря 2024, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

9 декабря около 19:00 в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 37-летнего псковича, который похитил из торгового зала упаковку кофе и спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.