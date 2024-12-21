Один человек погиб и один госпитализирован после тройного ДТП в Невельском округе

20:41, 21 декабря 2024, ПАИ

Столкновение рейсового автобуса и автомобиля Niva произошло на перекрёстке Усвяты – Невель – Великие Луки в Невельском муниципальном округе. После этого машину выкинуло под фуру, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В автобусе трое пострадавших, им оказывается помощь на месте. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в медучреждение без сознания, его пассажир погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.