Один человек погиб и один госпитализирован после тройного ДТП в Невельском округе
Столкновение рейсового автобуса и автомобиля Niva произошло на перекрёстке Усвяты – Невель – Великие Луки в Невельском муниципальном округе. После этого машину выкинуло под фуру, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В автобусе трое пострадавших, им оказывается помощь на месте. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в медучреждение без сознания, его пассажир погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 декабря 2024
Пятеро молодых людей пострадали при столкновении фуры и легковушки в Псковском районе