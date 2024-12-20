Пятеро молодых людей пострадали при столкновении фуры и легковушки в Псковском районе

21:46, 20 декабря 2024, ПАИ

В Псковском районе, у деревни Кореницы, произошло столкновение автомобиля Ford и фуры Kenworth. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП пострадали пять человек 1987, 1988, 2001, 2001 и 1998 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле. Они были госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.