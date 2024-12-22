Пожарные спасали квартиру в Идрице

10:41, 22 декабря 2024, ПАИ

Возгорание произошло на первом этаже жилого дома на улице Ленина в Идрице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Благодаря сложенным и грамотным действиям пожарных были спасены квартира и соседние помещения.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.