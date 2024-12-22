Пожарные спасали квартиру в Идрице
Возгорание произошло на первом этаже жилого дома на улице Ленина в Идрице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Благодаря сложенным и грамотным действиям пожарных были спасены квартира и соседние помещения.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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