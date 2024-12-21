Псковский водитель сбежал с места ДТП

11:35, 21 декабря 2024, ПАИ

В Пскове водитель автомобиля Audi 100 не справился с управлением и протаранил столб на улице Народной. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

После происшествия водитель и пассажир сбежали с места ДТП, однако сотрудники ГАИ успели задержать пассажира. По предварительным данным, участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.