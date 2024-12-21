Псковский водитель сбежал с места ДТП
В Пскове водитель автомобиля Audi 100 не справился с управлением и протаранил столб на улице Народной. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
После происшествия водитель и пассажир сбежали с места ДТП, однако сотрудники ГАИ успели задержать пассажира. По предварительным данным, участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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