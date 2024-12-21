Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе

12:01, 21 декабря 2024, ПАИ

В Опочецком районе на четвёртом километре трассы Опочка – Красногородск водитель Lada Granta не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

От медицинской помощи водитель отказался. На месте работают пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.