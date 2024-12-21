Автомобиль наехал на пенсионерку в Пскове
Автомобиль наехал на пенсионерку в Пскове на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
На пешеходном переходе водитель автомобиля Skoda совершил наезд на женщину 1947 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение бригадой медицины катастроф.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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