Автомобиль наехал на пенсионерку в Пскове

17:22, 21 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль наехал на пенсионерку в Пскове на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»















На пешеходном переходе водитель автомобиля Skoda совершил наезд на женщину 1947 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.