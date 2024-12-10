Псковский Фонд капремонта обязался устранить дефекты в ремонте крыши дома в переулке Зобова
Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение об устранении недостатков при ремонте крыши здания жилого многоквартирного дома в переулке Олега Зобова, 11а в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.
Этот многоквартирный дом был включен в региональную программу капремонта на 2014–2043 годы. В январе 2020 года региональный оператор – Фонд капитального ремонта заключил с подрядчиком договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши дома. Подрядчик отдал ремонт на субподряд, и в итоге работы были выполнены.
Однако во время гарантийного срока управляющая компания обнаружила недостатки в ремонте, которые в добровольном порядке подрядчик и субподрядчик не устранили. В связи с этим управляющей компании пришлось обратиться в суд.
В результате в суде стороны достигли мирового соглашения, по которому Фонд капитального ремонта обязался устранить обнаруженные дефекты.
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