Часть улицы Гдовской закроют в Пскове на две недели
Одна полоса движения на улице Гдовской в районе дома № 25 в Пскове будет закрыта с 12 до 27 декабря в связи с проведением дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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