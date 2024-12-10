Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»
Сто студентов Витебского государственного университета стали участниками программы от «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального центра молодёжи и общественных инициатив.
В этом году в Псковской области впервые стартовала программа «Больше, чем путешествие». Чтобы принять участие в этом проекте, студенты отправляли конкурсные работы, посвящённые знаменитым личностям, достопримечательностям и памятникам Псковской области.
Первая группа студентов посетила регион 6–8 декабря. В рамках трёхдневной программы для них организованы поездки в Печоры, Остров и Невель, экскурсии и мастер-классы в Пушкинских Горах, посещение Пскова с экскурсией по Псковскому кремлю, а также мастер-класс в Доме молодёжи и поездка в приют для животных.
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Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
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Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
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Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
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Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
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Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
Вторая группа студентов прибудет в Псков 13 декабря.
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