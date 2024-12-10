Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»

Сто студентов Витебского государственного университета стали участниками программы от «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального центра молодёжи и общественных инициатив.

Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив

В этом году в Псковской области впервые стартовала программа «Больше, чем путешествие». Чтобы принять участие в этом проекте, студенты отправляли конкурсные работы, посвящённые знаменитым личностям, достопримечательностям и памятникам Псковской области.

Первая группа студентов посетила регион 6–8 декабря. В рамках трёхдневной программы для них организованы поездки в Печоры, Остров и Невель, экскурсии и мастер-классы в Пушкинских Горах, посещение Пскова с экскурсией по Псковскому кремлю, а также мастер-класс в Доме молодёжи и поездка в приют для животных.

  • Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»
    Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
  • Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»
    Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
  • Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»
    Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
  • Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»
    Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
  • Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»
    Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Вторая группа студентов прибудет в Псков 13 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Обновление автобусного парка продолжится в Псковской области – Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Марина Гаращенко: Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией
10 декабря 2024

«Диалог с героем» прошёл в Писковской школе
10 декабря 2024

Подготовительные работы перед установкой новой детской площадки ведутся на улице Яна Фабрициуса в Пскове
10 декабря 2024

Самолеты смогут садиться в аэропорту Пскова и при плохой погоде – Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Когда в Псковской области начнут замерзать водоёмы, рассказала метеоролог
10 декабря 2024

Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...