В Пушкинском заповеднике объявили победителей фестиваля анимации

16:02, 10 декабря 2024, ПАИ

10 декабря в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили победителей III Фестиваля анимации и литературы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

По решению жюри под руководством режиссёра и художника-мультипликатора Станислава Соколова Гран-при фестиваля «Пушкин. Михайловское» присуждён фильму Галины Голубевой «Миллионы алых роз» — «наивной истории любви по известному шлягеру в народной интерпретации». Также призами фестиваля отмечены Ангелина Гильдерман (фильм «Хор», номинация «За лучшее художественное решение»), Наталья Березовая («Рождественская звезда», за лучшую адаптацию литературного произведения), Анастасия Жакулина («Ссылка», за лучшую режиссуру), Роза Гиматдинова («Поэт», за лучший персонаж). Дипломом симпатии жюри награжден анимационный фильм «Собачка и артист» (режиссёр-постановщик и автор сценария — Мария Пайцун).

В заповеднике также подвели некоторые статистические итоги завершившегося фестиваля. В его рамках в Пушкинских Горах — в музее-заповеднике «Михайловское», в Острове и Пскове показали более 60 мультипликационных фильмов разных лет; провели 13 творческих встреч с писателями и мастерами-мультипликаторами; открыли выставку кукол и эскизов к анимационному фильму Станислава Соколова «Булгаковъ»; представили ряд других проектов, в том числе спектакль Константина Арбенина «Два клоуна».

Всего за пять дней на разных событиях фестиваля, бесплатного для зрителей, побывало около трёх тысяч человек.