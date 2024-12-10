Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал Станислав Стармолотов
Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал председатель профильного регионального комитета Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.
Работы продолжатся на автодорогах Гверстонь – Крупп – Кулье, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель и Остров – Новоржев.
«Также ремонт коснётся дороги Порхов – Успение. Псковавтодор будет делать дорогу от Бежаницкого района в сторону Порхова. Там остался неохваченный участок. Это по сути дублёр федеральной трассы Р-23, только он более комфортно помогает со стороны Великих Лук ехать, например, на Новгород», – подчеркнул он.
Также ремонт продолжится на участке платной магистрали Остров – Вышгородок.
«Ещё Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. Это тоже достаточно загруженная дорога, она связывает два района, несколько населённых пунктов. Мы её в этом году продолжаем и в следующем году закончим», – сказал Станислав Стармолотов.
Ещё один участок, которого коснётся ремонт, – дорога Лудони – Павы – Боровичи. «Это чуть больше трёх километров – там последний участок», – заключил он.
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Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал Станислав Стармолотов