Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал Станислав Стармолотов

17:31, 10 декабря 2024, ПАИ

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал председатель профильного регионального комитета Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.

Работы продолжатся на автодорогах Гверстонь – Крупп – Кулье, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель и Остров – Новоржев.

«Также ремонт коснётся дороги Порхов – Успение. Псковавтодор будет делать дорогу от Бежаницкого района в сторону Порхова. Там остался неохваченный участок. Это по сути дублёр федеральной трассы Р-23, только он более комфортно помогает со стороны Великих Лук ехать, например, на Новгород», – подчеркнул он.

Также ремонт продолжится на участке платной магистрали Остров – Вышгородок.

«Ещё Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. Это тоже достаточно загруженная дорога, она связывает два района, несколько населённых пунктов. Мы её в этом году продолжаем и в следующем году закончим», – сказал Станислав Стармолотов.

Ещё один участок, которого коснётся ремонт, – дорога Лудони – Павы – Боровичи. «Это чуть больше трёх километров – там последний участок», – заключил он.