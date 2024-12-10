«Диалог с героем» прошёл в Писковской школе

18:40, 10 декабря 2024, ПАИ

Урок мужества «Диалог с героем» прошёл в Писковской школе Псковского района, сообщила общественный помощник губернатора, председатель регионального комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Мероприятие прошло в пятом классе при участии военнослужащего 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, кавалера ордена Мужества Артёма.

В частности, школьникам рассказали об истории создания Дня Героев Отечества. Также псковский боец рассказал им о своих прыжках с парашютом и поблагодарил ребят за письма, которые они пишут.

Ранее школьные тетради с именами героев СВО презентовали в Пскове.