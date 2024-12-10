«Диалог с героем» прошёл в Писковской школе
Урок мужества «Диалог с героем» прошёл в Писковской школе Псковского района, сообщила общественный помощник губернатора, председатель регионального комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.
Мероприятие прошло в пятом классе при участии военнослужащего 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, кавалера ордена Мужества Артёма.
В частности, школьникам рассказали об истории создания Дня Героев Отечества. Также псковский боец рассказал им о своих прыжках с парашютом и поблагодарил ребят за письма, которые они пишут.
Ранее школьные тетради с именами героев СВО презентовали в Пскове.
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