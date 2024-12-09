Школьные тетради с именами героев СВО презентовали в Пскове

18:06, 09 декабря 2024, ПАИ

«Диалог с героем» прошёл в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. Также здесь состоялась презентация школьных тетрадей с именами героев СВО.

Мероприятие состоялось при участии военнослужащего 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, кавалера ордена Мужества Артёма.

«Сегодня мы собрались здесь с вами в очень важную дату – дату, которую никогда нельзя забывать, и ваша задача – запомнить её, потому что именно 9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества», – подчеркнула общественный помощник губернатора, председатель регионального Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

«В современных реалиях каждый гражданин Российской Федерации в том или ином образе герой. Что военнослужащие, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, выполняют свой воинский долг, что вы, находясь здесь, тем или иным образом способствуете поддержанию боевого духа военнослужащих. Все вы пишете письма военнослужащим, собираете небольшие посылочки, кто-то вяжет носочки, руковицы и так далее. Вы своего рода тоже герои, потому что именно вы поддерживаете дух военнослужащих. Если кто-то думает, что это простое письмо, «напишу пару строк – и всё, оно уйдёт, про него все забудут», – нет. На самом деле каждое такое письмо, которое дошло до военнослужащего, очень сильно стимулирует его», – отметил военнослужащий Артём.

Он также рассказал, что с детства мечтал служить в воздушно-десантных войсках.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация тетрадей с историей подвигов героев. Такие тетради в дальнейшем будут вручать школьникам за успехи в учёбе.

«Тетради будут получать ребята, которые и в учёбе преуспевают, и состоят в патриотических организациях. Тираж этих тетрадей ограничен, на них изображён мемориал защитников Отечества, который был открыт в Выбутах. На обложках тетрадей изображено 11 героев. Конечно, это не все герои, которые у нас есть. Мы рассчитываем, что в следующем году мы сделаем побольше таких тетрадей», – уточнила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва.

На мероприятии также присутствовали вдвовы Героев России. Историю Героя России Игоря Суханова рассказала его жена Дарья Суханова.

«Мой муж был человеком с большой буквы. У него было три ордена Мужества, и впоследствии он получил звание Героя России. К этому званию он был представлен ещё при жизни, но, к сожалению, не успел получить и уже получил Героя России посмертно... Конечно, это огромная боль для меня, что он не носит на своём кителе эту звезду, что он не среди нас и не сам рассказывает всё, а за него говорю я», – сказала Дарья Суханова.

Она отметила, что Игорь Суханов был командиром группы и сослуживцы его описывают как хорошего и доброго человека, который всегда прикрывал своих бойцов.

В рамках урока ребята также смогли ознакомиться с военной экипировкой и узнали о центре специальной подготовки населения «Парамед».