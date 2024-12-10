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15 и 16 декабря в Псковской области изменится расписание нескольких поездов

15 и 16 декабря в Псковской области изменится расписание нескольких поездов, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

15 декабря изменится раписание поезда № 6703/6704 Великие Луки – Новосокольники. В 8:30 состав отправится со станции Великие Луки. Далее запланированы следующие остановки: Опухлики 10:07–10:08, Невель1 10:35–10:48, Невель2 11:00–11:13, Горушки 11:20–11:23, 451-й км РЗД 11:42–11:43, Изоча 11:54–11:55, Власье 12:09–12:10, прибытие на станцию Новосокольники в 12:24.

16 декабря изменится расписание поезда № 6510 Себеж – Великие Луки. В 5:37 состав отправится из Себежа. Далее запланированы следующие остановки: Заваруйка 05:59–05:00, Идрица 06:11–06:12, Нащекино 06:23–06:24, Брыканово 06:33–06:34, Пустошка 06:45–06:46, Забелье 07:00–07:01, Маево 07:12–07:13, Выдумка 07:28–07:29, прибытие на станцию Новосокольники в 07:38.

Отменяется поезд № 6511/6512 Дно – Новосокольники на участке Шубино – Новосокольники и поезд № 6510 Себеж – Великие Луки на участке Новосокольники – Великие Луки.

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