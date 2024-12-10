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Общество

Сто золотых значков ГТО получили жители Пыталовского округа

Сто золотых значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили жители Пыталовского муниципального округа на шести ступенях. Сегодня, 10 декабря, в Пыталовском доме культуры состоялась торжественная церемония вручения золотых знаков ВФСК ГТО за 2023 год, пишет районная газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Ведущие мероприятия Ульяна Кузнецова и Павел Гуменный провели небольшой экскурс в историю зарождения и восстановления комплекса ГТО и показали социальный видеоролик. С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Пыталовского муниципального округа Полина Рубченя, отметив успехи и достижения жителей округа в рамках участия в ВФС. Она также сообщила, что серебряные и бронзовые знаки ученики получили на торжественных линейках в школах.

Всего в 2023 году пыталовцы заработали 368 значков – 100 золотых, 171 серебряный и 97 бронзовых. В накопительном рейтинге муниципалитетов ВФСК ГТО за 2015–2023 годы Пыталовский район занял второе место.

Вручали удостоверения и значки согласно ступеням. Обладателям их выдавали тренер ДЮСШ, двукратный обладатель золотого знака ГТО Александр Тихонов, главный специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа, трёхкратный обладатель золотого знака ГТО Валентин Невар, начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа Ульяна Кузнецова, тренер ДЮСШ Артём Шлапаков, учительница физкультуры Пыталовской СШ и обладательница золотого знака ГТО Вера Фёдорова и заместитель главы администрации Пыталовского МО Полина Рубченя.

В мужских и женских возрастных ступенях золотые знаки ГТО получили Ульяна Кузнецова и Артём Шлапаков. В их копилке уже по три значка данного номинала. Также по их стопам пошли и дети, которые сегодня приняли участие в церемонии награждения.

На мероприятии выступили артисты местной самодеятельности – танцевальные коллективы Дома детского творчества, досугового объединения, исполнители Марьяна Бугреева, Алина Куценко и вокалисты детской школы искусств Александр Максимов, Марьяна Горбенко.

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