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Общество

Житель посёлка Дедовичи избежал уголовного наказания, погасив задолженность по алиментам

Житель посёлка Дедовичи по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание своего 13-летнего сына. Мужчина, уклоняясь от уплаты алиментов, задолжал 400 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного исполнения. Должника также привлекли к административной ответственности. Однако данные меры не повлияли на мужчину, и он продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

Этот факт даёт основание для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание в рамках данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Чтобы избежать уголовного наказания, мужчина полностью погасил задолженность. Судебные приставы Псковской области напомнили, что уклонение от выплаты алиментов ограничивает ребёнка в его правах на достойное детство.

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