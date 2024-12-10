55-летний мужчина пропал в Пскове

20:44, 10 декабря 2024, ПАИ

55-летний мужчина пропал в Пскове. С 6 декабря его местонахождение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, тёмные волосы, короткая стрижка.

Был одет в тёмно-синюю с голубыми вставками куртку, чёрные болоневые штаны, чёрные ботинки, бело-голубой шарф, чёрную шапку, чёрные перчатки.

Ранее сообщалось, что 82-летнего пенсионера продолжают разыскивать в Пскове.