55-летний мужчина пропал в Пскове
55-летний мужчина пропал в Пскове. С 6 декабря его местонахождение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, тёмные волосы, короткая стрижка.
Был одет в тёмно-синюю с голубыми вставками куртку, чёрные болоневые штаны, чёрные ботинки, бело-голубой шарф, чёрную шапку, чёрные перчатки.
Ранее сообщалось, что 82-летнего пенсионера продолжают разыскивать в Пскове.
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