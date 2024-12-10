Мастер-класс для молодёжи по созданию уникального по вкусу чая пройдёт в Пскове

22:30, 10 декабря 2024, ПАИ

Мастер-класс для детей участников СВО и молодёжи по созданию уникального чая пройдёт в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

«Перед новогодними праздниками мы предлагаем вам посетить наш мастер-класс по созданию чая: напиток можно будет красиво упаковать и подарить либо оставить себе для тёплых вечеров», – отметили организаторы.

Количество мест строго ограничено, стать участниками смогут десять человек. Регистрация проходит на портале «Добро.рф».

Мастер-класс пройдёт в Пскове по адресу ул. Конная, 2.