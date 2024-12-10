Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

22:58, 10 декабря 2024, ПАИ

Комитет по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие увеличение штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет РИА.Новости.

Поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Предполагается, что за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение увеличится до 45 тысяч, за управление транспортом в нетрезвом виде – до 45 тысяч рублей, за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика – до 1,5 тысячи, за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия – от 1 500 до 2 250 рублей, за выезд на встречную полосу – до 7,5 тысячи, за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам – до 2 250 рублей.

Превышение установленной скорости движения автомобиля на величину от 60 до 80 километров в час повлечёт наложение административного штрафа в размере от 3-х тысяч до 3 750 рублей.

Превышение скорости движения транспорта на величину более 80 километров в час, согласно поправкам, повлечёт наложение административного штрафа в размере 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч рублей.

Также плата за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, может увеличиться до 750 рублей, за причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего в ДТП – от 3 750 до 7 500 рублей.

Кроме того, предлагается изменить условия оплаты штрафа. После принятия изменений водитель должен будет оплатить не 50 % от суммы штрафа, а 75 % в течение 30 дней.