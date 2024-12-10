Чудеса там, где в них верят: коллекцию румбоксов собрала жительница Овсища

23:25, 10 декабря 2024, ПАИ

В псковской библиотеке микрорайона Овсище открылась необычная выставка. Свою коллекцию румбоксов представила сотрудница библиотеки, жительница Овсища Дарья Ячменёва, сообщили в учреждении культуры.

«Дарья увлеклась созданием румбоксов несколько лет назад. Её миниатюрные кукольные домики с настоящими, но всё-таки немного волшебными интерьерами, с картинами на стенах, книгами и настольными лампами. Есть в коллекции и такие домики, где также ждут Нового года: в них украшена ёлка и горит камин», – подчеркнули в библиотеке.

Псковичей приглашают посетить выставку в библиотеке микрорайона Овсище (Псков, улица Алёхина, 20). Экспозиция будет работать до 26 января 2025 года.