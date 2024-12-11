Опубликован режим работы Псковского музея в новогодние каникулы

09:50, 11 декабря 2024, ПАИ

Опубликован режим работы Псковского музея в новогодние каникулы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

31 декабря - выходной день на следующих объектах: МК «Двор Постникова», МК «Палаты у Сокольей башни», музей-квартира В.И. Ленина, музей-квартира Ю.П. Спегальского, Спасо-Преображенский собор, музей-усадьба С.В. Ковалевской и музей-усадьба М.П. Мусоргского.

Остальные музейные объекты работают до 16:00. Кассы до 15:30. Вход на территорию Псковского кремля до 18:00. Кассы до 17:30.



1 января – выходной день везде кроме Приказной палаты, Выставочного зала в Главном здании музея, а также Власьевской, Плоской, Варлаамовской, Высокой, Покровской башен. Время работы: с 12:00 до 18:00. Территория Псковского кремля будет работать с 10:00 до 20:00.



2-8 января:

– Информационный центр Псковского кремля работает с 09:00 до 18:00;

– Приказная палата - с 10:00 до 18:00;

– Поганкины палаты, Главное здание музея и Картинная галерея - с 10:30 до 18:00;

– МК «Палаты у Сокольей башни», Спасо-Преображенский собор, МК «Двор Постникова», музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина - с 11:00 до 18:00;

– Музей истории города Печоры - с 10:00 до 18:00;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова - с 10:00 до 16:00.

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской - с 10:00 до 17:00.

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского с 09:00 до 17:00.



6 января Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет закрыт.



9 января – выходной день на всех объектах музея, кроме территории Псковского кремля (с 8:00 до 20:00) и Власьевской, Плоской, Варлаамовской, Высокой, Покровской башен (10:00 до 18:00).



Санитарный день переносится с 31 декабря (вторник) на 26 декабря (четверг) - везде кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.