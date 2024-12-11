Опубликован режим работы Псковского музея в новогодние каникулы
Опубликован режим работы Псковского музея в новогодние каникулы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
31 декабря - выходной день на следующих объектах: МК «Двор Постникова», МК «Палаты у Сокольей башни», музей-квартира В.И. Ленина, музей-квартира Ю.П. Спегальского, Спасо-Преображенский собор, музей-усадьба С.В. Ковалевской и музей-усадьба М.П. Мусоргского.
Остальные музейные объекты работают до 16:00. Кассы до 15:30. Вход на территорию Псковского кремля до 18:00. Кассы до 17:30.
1 января – выходной день везде кроме Приказной палаты, Выставочного зала в Главном здании музея, а также Власьевской, Плоской, Варлаамовской, Высокой, Покровской башен. Время работы: с 12:00 до 18:00. Территория Псковского кремля будет работать с 10:00 до 20:00.
2-8 января:
– Информационный центр Псковского кремля работает с 09:00 до 18:00;
– Приказная палата - с 10:00 до 18:00;
– Поганкины палаты, Главное здание музея и Картинная галерея - с 10:30 до 18:00;
– МК «Палаты у Сокольей башни», Спасо-Преображенский собор, МК «Двор Постникова», музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина - с 11:00 до 18:00;
– Музей истории города Печоры - с 10:00 до 18:00;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова - с 10:00 до 16:00.
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской - с 10:00 до 17:00.
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского с 09:00 до 17:00.
6 января Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет закрыт.
9 января – выходной день на всех объектах музея, кроме территории Псковского кремля (с 8:00 до 20:00) и Власьевской, Плоской, Варлаамовской, Высокой, Покровской башен (10:00 до 18:00).
Санитарный день переносится с 31 декабря (вторник) на 26 декабря (четверг) - везде кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.
Совет опекунов, попечителей и приёмных родителей Псковского района подвёл итоги года
Сотрудники завода «Титан-Полимер» пригласили выпускников Псковского агротехнического колледжа на работу