Около трёх миллионов рублей выманили телефонные мошенники у псковичей

09:59, 11 декабря 2024, ПАИ

Около трёх миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, двум жителям Пскова и Куньинского района позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных структур. Под предлогом якобы необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» они завладели деньгами граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.