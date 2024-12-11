Около трёх миллионов рублей выманили телефонные мошенники у псковичей
Около трёх миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, двум жителям Пскова и Куньинского района позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных структур. Под предлогом якобы необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» они завладели деньгами граждан.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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