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Происшествия

Полиция по горячим следам раскрыла грабёж в Плюссе

Полицейские по горячим следам раскрыли грабёж в Плюссе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 декабря около 18:00 молодой человек открыто похитил две золотые цепочки с кулоном и телефон у женщины, проходившей мимо дома на улице Римского-Корсакова. По предварительным данным, ущерб составил 85 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении этого противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый 31-летний житель Плюсского района. Он дал признательные показания.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Похищенное изъяли, ведётся следствие.

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