Второе общекомандное место завоевала сборная Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по рукопашному бою

10:54, 11 декабря 2024, ПАИ

Второе общекомандное место завоевала сборная Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, которые прошли в Вологде с 6 по 8 декабря. Об этом ПАИ сообщила председатель Федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова



Фото: предоставила Дина Дымова

















В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Вологодской, Псковской, Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской и Мурманской областей, а также Коми. Сборная Псковской области насчитывала 25 бойцов из Пскова, а также Пыталовского, Плюсского, Печорского и Гдовского районов.

Победу среди юношей 14–15 лет в весе до 45 килограммов одержал спортсмен из Плюсского муниципального округа Александр Зубарев. В чемпионате среди мужчин выиграли псковичи Камиль Омаров в весе до 80 килограммов, Анвар Арсланханов в весе до 97 килограммов и Асил Керимов в весе свыше 97 килограммов. По итогам турнира псковская мужская сборная заняла второе командное место чемпионата СЗФО.

Также отличные оценки за работу получили псковские судьи Андрей Синяев, Антон Яковлев и Александр Садков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».