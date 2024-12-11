Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Наталья Спиридонова и Евгений Караваев выступят на чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике

Псковские легкоатлеты Наталья Спиридонова и Евгений Караваев выступят на зимнем чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике, который пройдёт в манеже стадиона «Машиностроитель» 14 и 15 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер Екатерина Алексеева.

Наталья Спиридонова выступит на чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

В прошлом году на областном чемпионате прыгунья в высоту Наталья Спиридонова установила рекорд псковского манежа, прыгнув 1,86 метра. «Поможем псковской команде», – сказала тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Первый крупный официальный старт, организованный Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» в Екатеринбурге Наталья Спиридонова пропустит. Как и в прошлом году, она откроет зимний всероссийский сезон на «Рождественском кубке», который пройдёт в Москве 9 января. В прошлом году Спиридонова стала победителем стартов, а Евгений Караваев в прыжках в длину стал третьим.

«Мы для себя убираем нагрузку. Есть масштабный старт в Екатеринбурге с денежными призами и прочим, но мы тихонечко поднимаемся. Очень много работы сделали, ещё не готовы загонять себя в угол. Постепенно начнём в Москве. Мы так делаем уже второй год подряд. Нам кажется это более удобным», – прокомментировала тренер псковской спортсменки Екатерина Алексеева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Соревнования по плаванию «Встреча поколений» пройдут в Пскове 14 декабря
11 декабря 2024

Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
11 декабря 2024

Наталья Спиридонова и Евгений Караваев выступят на чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике
11 декабря 2024

Второе общекомандное место завоевала сборная Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по рукопашному бою
10 декабря 2024

Псковский фигурист победил на соревнованиях «Ленинградские узоры»
10 декабря 2024

Пять медалей завоевали великолукские студенты на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
10 декабря 2024

Великолукская студентка выиграла серебро Гран-при по самбо в Казани
10 декабря 2024

36 участников собрал псковский турнир по бадминтону «Русская зима»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...