Наталья Спиридонова и Евгений Караваев выступят на чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике

11:07, 11 декабря 2024, ПАИ

Псковские легкоатлеты Наталья Спиридонова и Евгений Караваев выступят на зимнем чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике, который пройдёт в манеже стадиона «Машиностроитель» 14 и 15 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер Екатерина Алексеева.

В прошлом году на областном чемпионате прыгунья в высоту Наталья Спиридонова установила рекорд псковского манежа, прыгнув 1,86 метра. «Поможем псковской команде», – сказала тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Первый крупный официальный старт, организованный Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» в Екатеринбурге Наталья Спиридонова пропустит. Как и в прошлом году, она откроет зимний всероссийский сезон на «Рождественском кубке», который пройдёт в Москве 9 января. В прошлом году Спиридонова стала победителем стартов, а Евгений Караваев в прыжках в длину стал третьим.

«Мы для себя убираем нагрузку. Есть масштабный старт в Екатеринбурге с денежными призами и прочим, но мы тихонечко поднимаемся. Очень много работы сделали, ещё не готовы загонять себя в угол. Постепенно начнём в Москве. Мы так делаем уже второй год подряд. Нам кажется это более удобным», – прокомментировала тренер псковской спортсменки Екатерина Алексеева.

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