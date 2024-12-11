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Общество

В ноябре больше 12 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Пскове

В ноябре услугами аэропорта в Пскове воспользовались 12 тысяч 129 пассажиров, сообщает официальный телеграм-канал псковского аэропорта.

Фото из телеграм-канала "Аэропорт Псков"

Всего с начала года псковский аэропорта обслужил 150 589 человек. Это на 6,9% больше, чем в прошлом году.

Днём ранее в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове от 10 декабря председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов анонсировал, что пассажиропоток «перешагнёт за 150 тысяч».

Из Пскова сейчас летает авиакомпания «Азимут» по четырём направлениям. Расписание рейсов можно уточнить здесь.

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