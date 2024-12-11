Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:34, 11 декабря 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 10 декабря неэксплуатируемое здание горело на улице Центральной в деревне Липеты Псковского района. В помещении здания огонь повредил стену, помещение закопчено по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного прибора.

Также два контейнера сгорело на улице Юбилейной в Пскове. А в рядом стоящем автомобиле FIAT 1993 года выпуска оплавилась задняя фара. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, автомобили горели на открытой стоянке грузового транспорта на улице Малышева в Великих Луках. Огонь повредил шесть автомобилей. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке одного из автомобилей. Спасатели спасли от огня семь грузовых автомобилей.