Кристина Кобызь станет гостьей программы «Среда обитания»

11:43, 11 декабря 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь.

Сколько туристов уже посетило Псков в этом году? Откуда в наш город в основном едут туристы и много ли сейчас иностранных гостей? Чего не хватает Пскову в части туристической инфраструктуры? Какие событийные мероприятия планируют городские власти на следующий год? Есть ли планы по разработке аудиогидов по Пскову? С какими городами сейчас у Пскова есть активные побратимские связи?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8112) 67-28-83.