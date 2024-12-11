Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу

Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов лиги K1xpro Junior, последний этап которой завершился в Санкт-Петербурге 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколах «Мастер» и «Экспресс».

  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
    Фото: спортшкола «Мастер»

В заключительном этапе лиги приняли участие 350 спортсменов. Воспитанники спортшколы «Мастер» на последнем турнире в нынешнем году завоевали 12 золотых и 14 серебряных медалей. По итогам серии турниров псковичи Тимур Шапорец, Роман Горский, Ярослав Греков завоевали золотой пояс в дисциплине «лайт-контакт», а Артём Бабанин стал лучшим в «фулл-контакте».

Среди великолучан чемпионский пояс выиграли Даниил Глушанов, Иван Халин и Руслан Шаров. «Это заслуженная награда, ведь чтобы драться в финале турнира, им пришлось выиграть три этапа отборочных турниров, которые прошли 22 сентября, 13 октября и 24 ноября», – отметили в спортшколе «Экспресс». Тренирует спортсменов Георгий Кунгурцев.

Трое великолучан завоевали чемпионские пояса лиги K1xpro Junior. Фото: спортшкола «Экспресс»

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Соревнования по плаванию «Встреча поколений» пройдут в Пскове 14 декабря
11 декабря 2024

Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу
11 декабря 2024

Наталья Спиридонова и Евгений Караваев выступят на чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике
11 декабря 2024

Второе общекомандное место завоевала сборная Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по рукопашному бою
10 декабря 2024

Псковский фигурист победил на соревнованиях «Ленинградские узоры»
10 декабря 2024

Пять медалей завоевали великолукские студенты на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
10 декабря 2024

Великолукская студентка выиграла серебро Гран-при по самбо в Казани
10 декабря 2024

36 участников собрал псковский турнир по бадминтону «Русская зима»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...