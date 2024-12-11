Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу

12:06, 11 декабря 2024, ПАИ

Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов лиги K1xpro Junior, последний этап которой завершился в Санкт-Петербурге 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколах «Мастер» и «Экспресс».



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»













В заключительном этапе лиги приняли участие 350 спортсменов. Воспитанники спортшколы «Мастер» на последнем турнире в нынешнем году завоевали 12 золотых и 14 серебряных медалей. По итогам серии турниров псковичи Тимур Шапорец, Роман Горский, Ярослав Греков завоевали золотой пояс в дисциплине «лайт-контакт», а Артём Бабанин стал лучшим в «фулл-контакте».

Среди великолучан чемпионский пояс выиграли Даниил Глушанов, Иван Халин и Руслан Шаров. «Это заслуженная награда, ведь чтобы драться в финале турнира, им пришлось выиграть три этапа отборочных турниров, которые прошли 22 сентября, 13 октября и 24 ноября», – отметили в спортшколе «Экспресс». Тренирует спортсменов Георгий Кунгурцев.

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