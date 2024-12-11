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Общество

Конкурс для молодых семей объявлен в Псковской области

Отбор социальных проектов для молодых семей Псковской области стартовал в регионе. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по молодёжной политике.

Возраст участников конкурсного отбора должен быть в пределах от 18 до 35 лет (включительно).

Конкурс проводится по двум направлениям:

– событийные мероприятия – форумы, слеты, фестивали, концерты, мастер-классы, просветительские мероприятия;

– создание инфраструктуры – создание общественных пространств закрытых и под открытым небом, создание семейных сообществ, клубов молодых семей.

Заявки принимаются до 18:00 16 декабря. Их можно отправить на электронную почту: pskovmol@pskov.ru или подать лично по адресу: Псков, улица Конная, 2, кабинет 110.

По итогам конкурса определят три проекта-победителя на реализацию социальных инфраструктурных проектов до млн рублей каждый, а также семь проектов-победителей на реализацию событийных социальных мероприятий до 300 тысяч рублей каждый.

Информацию о конкурсе можно найти по ссылке.

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