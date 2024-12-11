Соревнования по плаванию «Встреча поколений» пройдут в Пскове 14 декабря
Традиционные соревнования по плаванию «Встреча поколений» пройдут в бассейне псковской спортшколы «Барс» 14 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Барс».
В рамках турнира между собой посоревнуются юные пловцы спортшколы «Барс» и ветераны псковского плавания.
По программе стартов мальчики и девочки 2014-2015 годов рождения посоревнуются на дистанции 100 метров комплексом, а ветераны пройдут 50 метров любым способом. В конце состоится комбинированная эстафета восемь по 25 метров, в которой встретятся сборная «Барса» и команда ветеранов.
В соревнованиях смогут принять участие спортсмены-ветераны 1999 года рождения и старше, а также воспитанники спортшколы «Барс» 2014-2015 годов рождения.
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